Начальник Івано-Франківської митниці попався на хабарі

У експортерів вимагали по 10 тисяч доларів на місяць.

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію схеми з вимагання грошей на одній із регіональних митниць України.

Про це повідомляється на сайтах СБУ та Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці стверджують, що невказаний керівник митниці організував схему одержання хабарів від підприємців, які займаються експортом товарів до країн Євросоюзу. Сума становила близько 10 тисяч доларів на місяць з кожного бізнесмена.

У вівторок, 21 грудня, СБУ затримала одного з посередників митника «на гарячому» після отримання грошей.

Одночасно правоохоронці влаштували обшуки за місцем проживання ймовірних фігурантів схеми та в службових приміщеннях Івано-Франківської та Кропивницької митниць. В ході слідчих дій було вилучено кошти, походження яких перевіряється.

За даними «Цензора», головним фігурантом справи є начальник Івано-Франківської митниці Святослав Пересунько. До призначення в Івано-Франківськ він керував митницею в Кропивницькому.

Провадженням, яке відкрито за ч. 3 ст. 368 (отримання хабаря) Кримінального кодексу, займаються слідчі Державного бюро розслідувань. Посадовцям митниці та посереднику збираються повідомити про підозру. // LB.ua