Судитимуть ексдиректора держпідприємства, який завдав шкоду державі на $6 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження за обвинуваченням у службовій недбалості колишнього директора державного підприємства, що входить до сфери управління Державного агентства рибного господарства України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що на балансі підприємства знаходилось державне майно – великовантажне рибопромислове судно. Корабель у 2016 році передано комерційній структурі у фрахт без екіпажу. Судно, згідно з договором, мало бути належним чином застраховане.

У липні 2019 року на риболовному судні сталася пожежа, унаслідок чого корабель затонув у територіальних водах Мавританії.

Але, через неналежне виконання керівником держпідприємства своїх обов’язків, умови договору не були виконані, судно не було застраховане.

У результаті завдано великих збитків бюджету, втрачено державне майно, а також право на безперешкодне отримання відповідних страхових компенсацій на загальну суму 6 мільйонів доларів США (станом на дату вчинення злочину понад 156 млн 180 тис. грн).

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження зафіксовано факт безпідставного перерахування на транзитний рахунок банківської установи України грошових коштів в сумі 650 тис. 200 євро з банківського рахунку, відкритого на території російської федерації за, нібито, врегулювання спору щодо затопленого траулера у територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія, хоча насправді це рішення жодним чином не погоджувалося українською стороною.

Ці кошти рішенням суду у квітні 2022 року було перераховано на потреби Збройних сил України.

Експосадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР