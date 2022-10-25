Поліцейські Львівщини викрили зловмисників, причетних до крадіжки значної суми коштів, які належали військовослужбовцю ЗСУ 

Оперативно встановити місце перебування та затримати зловмисників співробітники Червоноградського районного відділу поліції змогли завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у населеному пункті, де сталась крадіжка, в рамках програми «Безпечна Львівщина».



Повідомлення про крадіжку значної суми коштів з приватного будинку, розташованого в одному з сіл Червоноградського району, надійшло у поліцію опівдні 24 жовтня. За словами заявниці, гроші належали її брату – військовослужбовцю Збройних сил України, який протягом багатьох місяців воює, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, дільничні офіцери та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

«Обстеживши територію домогосподарства та будинок, з якого були викрадені кошти, було встановлено, що на той час мешканці перебували в іншій будівлі, а зловмисник чи зловмисниця проник у помешкання через вхідні двері та втік через вікно. В рамках програми «Безпечна Львівщина» у населеному пункті на вулицях встановлені камери відеоспостереження, тож поліцейські, вивчивши записи, встановили, що до скоєння злочину може бути причетна жінка, яка вийшла з села на автодорогу, сіла в автомобіль «Фольксваген Пасат», який її очікував та поїхала в напрямку до Червонограда, – розповів начальник Червоноградського районного відділу поліції підполковник поліції Василь Шимон.

В подальшому правоохоронці відстежили маршрут пересування «Пасата» та виявили його на території Волинської області. Встановлено, що до скоєння крадіжки причетні 38-річна жінка та 45–річний чоловік, мешканці сусідньої області. Грошові кошти та інші речові докази у них вилучені.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області