5 років за ґратами отримав чоловік, який посягав на життя поліцейського

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного чоловіка в пособництві у готуванні до посягання на життя працівника правоохоронного органу, умисному пошкодженні майна, що належить співробітнику правоохоронного органу, та знищенні чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 347, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 348, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що у 2020 році співробітник поліції став отримувати у месенджері погрози щодо фізичної розправи. Отримання погроз поліцейським було пов’язано з його професійною діяльністю, оскільки він, будучи співробітником Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НП України, займався розкриттям тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі документуванням злочинної діяльності організованих груп.

48-річний обвинувачений, здійснюючи психологічний тиск, у квітні 2020 року встромив сокиру в автомобіль «Skoda Octavia», на якому їздив поліцейський. У подальшому зловмисник спільно з іншими особами розробляв план вбивства співробітника поліції, але був викритий правоохоронцями.

Крім того, встановлено, що у грудні 2020 року цей же чоловік спільно зі пособниками підпалив автомобілі «Toyota Land Cruiser» та «Infiniti», які належали родині підприємців.

29 червня 2022 року суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок та призначив чоловіку покарання у виді 5 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура