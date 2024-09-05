5 років за ґратами проведе водій, який під дією наркотиків та алкоголю вчинив ДТП у Деснянському районі столиці

Керуючи автомобілем «Citroen» у стані наркотичного сп’яніння, підсиленого алкоголем, чоловік вчинив зіткнення з припаркованою на узбіччі автоцистерною. Пасажир легковика отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів та саден.

Нагадаємо, що у лютому цього року на вулиці Милославській, що у Деснянському районі трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місці події працювали слідчі з розслідування ДТП главку поліції Києва та лікарі.

Поліцейські встановили, що 36-річний водій автомобіля «Citroen» здійснив наїзд на припаркований на узбіччі дороги вантажний автомобіль із автоцистерною. Внаслідок зіткнення 24-річний пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток ліктя, саден голови та був госпіталізований.

Під час перевірки керманича на стан алкогольного сп’яніння прилад «Драгер» показав 1,51 проміле, а лабораторне дослідження – наявність наркотиків в крові. Також, у лютому цього року, порушник був засуджений за скоєння крадіжки до п’яти років з іспитовим строком на один рік.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили водію про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві правопорушника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді двох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки. Окрім цього, на підставі ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України – призначення покарання за сукупністю злочинів, йому також приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку. Відтак, правопорушник проведе у в’язниці п’ять років та два місяці.

Відділ комунікації поліції Києва