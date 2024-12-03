51-річного жителя Сміли судитимуть за пограбування двох жінок

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя м. Сміли за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, вчиненого повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 51-річний чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, невдовзі після звільнення з місць позбавлення волі, з метою легкої наживи, перебуваючи на одній з вулиць м. Черкаси, у світлу пору доби зірвав з шиї 86 – річної жінки золотий ланцюжок та залишив місце вчинення злочину.

Два дні по тому зловмисник застосував насильство до 51-річної жінки. Він звалив її на землю і зірвав з шиї золотий ланцюжок разом із ювелірною прикрасою та зник з викраденим майном.

Через кілька днів після вчинення аналогічного злочину на території м. Сміла правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури