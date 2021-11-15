Прокуратура Київщини домоглась довічного позбавлення волі для чоловіка, який жорстоко вбив свою матір

За принципової позиції прокуратури рішенням Апеляційного суду Київської області мешканця Київщини визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталася у травні 2020 року у м. Боярка Київської області. 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю 73-річною матір’ю завдав їй щонайменше 35 ударів по обличчю, після чого ножем наніс 10 ударів в область голови, ампутувавши при цьому праве очне яблуко, та завдав ще численних ударів по тулубу і кінцівках.

Усвідомлюючи що мати після численних травм перебуває у свідомості, засуджений відрізав їй голову, дістав серце, легені та ребро, після чого знову наніс близько 17 ударів ножем по тулубу.

Суд першої інстанції визнав вказану особу винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокуратура з вказаним вироком категорично не погодилася та оскаржила його в апеляційному порядку з підстав м’якості призначеного покарання.

Апеляційний суд Київської області, враховуючи з беззаперечні доводи прокуратури, засудив чоловіка до довічного позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура