До 11 років ув’язнення засуджено російського окупанта-футболіста, який грабував мирних жителів Сумщини

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил російської федерації визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що під час окупації с. Жигайлівка Охтирського району в березні 2022 року четверо військовослужбовців російської федерації зайшли в будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, вимагали віддати всю наявну готівку. Щоб переконати цивільних у серйозності своїх намірів, окупанти вивели на вулицю чоловіка та декілька разів вистрілили з автоматичної зброї над його головою. Налякана дружина віддала російським військовим все, що в неї було, – 1000 грн та 500 євро.

У ході слідства було ідентифіковано одного з військових рф, який був у складі групи. Це житель Наро-Фомінського району Московської області, який проходив службу в 1-му гвардійському мотострілецькому Севастопольському Червонопрапорному ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР.

Після звільнення зі збройних сил рф він продовжив свою кар’єру футболіста, зокрема брав участь у «Чемпіонаті ЛФЛ». Відповідно до висновку експертів гравець збірної та військовий, який грабував цивільних під час окупації Охтирщини, – це одна й та ж особа.

Досудове розслідування здійснювалося СБУ.

Офіс Генпрокурора