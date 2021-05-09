52-летний житель Днепропетровщины насиловал 13-летнюю падчерицу 

В селе Великомихайловка 52-летний житель регулярно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Об этом сообщает Днепровская Панорама со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Как стало известно, мужчина создал детский дом семейного типа вместе с бывшей женой. Летом 2019 мужчина начал развращать свою 13-летнюю воспитанницу, заставляя ее смотреть порнографические видеоролики. После этого мужчина стал насиловать ребенка.

Кроме этого, во время обыска дома у подозреваемого нашли обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели.

Теперь за совершение указанных преступлений подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.