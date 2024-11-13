54-річний житель Прикарпаття зарізав чоловіка своєї сестри

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному жителю Калуського району за фактом умисного вбивства ( ч.1.ст.115 КК України).

За даними слідства, увечері 12 листопада 2024 року підозрюваний позбав життя 48-річного мешканця села Ясень, з яким вони проживали в одному будинку.

Між потерпілим та його дружиною виник конфлікт, до якого долучився її брат. Він схопив кухонний ніж та завдав ним два удари у груди чоловіку сестри. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура