Порушення громадського порядку та спричинення тілесних ушкоджень пасажиру — на Запоріжжі повідомлено про підозру водієві маршрутки

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру водієві маршрутного автобуса за фактом порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалась особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

За даними слідства, водій маршрутного таксі у присутності пасажирів, у тому числі дітей, з метою позбавлення права особи похилого віку на пільговий проїзд, безпідставно спровокував конфлікт із 82-річним пенсіонером та, скориставшись його безпорадним станом через похилий вік, викинув із салону візок з рюкзаком потерпілого та, намагаючись виштовхати останнього, спричинив йому тілесні ушкодження.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура