58-річного жителя Одещини засуджено за умисне вбивство дружини

Чоловік проведе у місцях позбавлення волі сім років.

Подія сталася у вересні минулого року в селі Козацьке Балтської територіальної громади. Після спільного вживання алкогольних напоїв, коли подружня пара лягла відпочивати, дружина згадала чоловікові старі образи, пов’язані зі зрадою, а він ударив її за це кухонним ножем у живіт і ліг спати.

Прокинувшись, зловмисник виявив на ліжку потерпілу без ознак життя та попросив сусідів викликати поліцейських, яким розповів про обставини сімейної сварки.

У ході слідства поліцейські провели низку експертних досліджень. Було встановлено, що смерть жінки настала через гостру крововтрату внаслідок проникаючого поранення з пошкодженням внутрішніх органів, а правопорушник був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними.

На підставі зібраних доказів слідчі висунули чоловіку звинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області