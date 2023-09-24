6,5 років за ґратами проведе громадянин Білорусі, який розголошував позиції українських військових

Зарічненський районний суд Рівненської області визнав громадянина Республіки Білорусь винним у незаконному поширенні інформації про рух і розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 вересня.

Чоловік — пенсіонер, має вищу військову освіту і посвідку на постійне проживання в Україні. У другій половині березня, перебуваючи в смт. Зарічне Рівненської області, у розмові із невстановленою слідством особою, він категорично заперечував причетність російських військовослужбовців до обстрілів Харкова, Києва, Маріуполя та інших українських міст, виправдовував знищення росіянами телевежі у Рівному та обʼєктів цивільної інфраструктури.

У червні 2022 року його визнали у виправдуванні збройної агресії Росії проти України. Чоловіка засудили до 3 роки позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком 2 роки.

Після цього обвинувачений знову скоїв злочин. У квітні-травні цього року у телефонних розмовах він розповідав іншому громадянину Білорусі про місцезнаходження українських військових на прикордонній території. Зловмисник писав про охорону мосту через річку Стир, про роботу блокпостів, про передислокацію частини військовослужбовців та ін.

Оперуповноважений УСБ України в Рівненській області у суді розповів, що здобув інформацію, що обвинувачений потрапив у поле зору білоруських спецслужб, підтримує звʼязки з колишніми та діючими військовослужбовцями Білорусі та Росії.

Сам підсудний винним себе не визнав. При цьому показав, що в кінці лютого 2023-го до нього додому кілька разів приїздили незнайомці, які представилися співробітниками консульства Республіки Білорусь. Його привітали його з днем виводу військ з Афганістану і дали 2000 гривень, а також мобільний телефон, кажучи, що будуть йому дзвонити, якщо буде щось потрібно. У подальшому особі, що дзвонила, він переповідав те, що знав від жителів селища про розташування територіальної оборони та військовослужбовців ЗСУ. Він вважає, що пропозиція співпраці була провокацією. Настання жодних шкідливих наслідків начебто не бажав, ініціатором цього спілкування не був, спеціально інформацію не збирав.

Свідок, який є братом обвинуваченого, розповів, що зі слів останнього дізнався, що до нього додому приїжджали працівники Служби безпеки України, які представилися йому співробітниками білоруського консульства. Вони привітали його як учасника війни в Афганістані і дали 2000 грн, сказали, що будуть йому допомагати. Через деякий час після цього брата заарештували.

Враховуючи особу винного, його похилий вік, стан здоровʼя, а також скоєння нового злочину у період іспитового строку, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

За сукупністю вироків чоловік отримав остаточне покарання у виді 6 років і 6 місяців позбавлення волі.