6 років за ґратами проведе водій, який п’яним збив насмерть пішохода на Рівненщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури Зарічненський районний суд визнав винним 27-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть пішохода, а також завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що ввечері 20 лютого цього року житель смт Зарічне, перебуваючи за кермом автомобіля Audi А6 в стані алкогольного сп’яніння, не маючи посвідчення водія на право керування транспортними засобами та будь-яких документів на авто, по вулиці Партизанській в смт Зарічне, Вараського району, наїхав на пішохода, який йшов краєм проїжджої частини у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, а кермувальник – втік.

Пізніше правоохоронці знайшли чоловіка за місцем проживання.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Також, суддя задоволив цивільний позов потерпілих про виплату 500 тис. грн моральної шкоди.

Вирок законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури