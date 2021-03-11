₴600 тис. збитків під час закупівлі обладнання для амбулаторій Хмельниччини – двом посадовцям держпідприємства повідомлено про підозру

Злочинну схему привласнення коштів викрили оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Як встановили правоохоронці, до організації злочинної схеми причетні голова та секретар тендерного комітету одного з державних підприємств області. Саме це підприємство проводило закупівлю обладнання — холодильників, для амбулаторій у сільській місцевості. З метою особистого «заробітку» посадові особи допустили придбання техніки за завищеними цінами.

Внаслідок таких дій посадових осіб було завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

На підставі отриманих в ході слідства доказів голові та секретарю тендерного комітету державного підприємства повідомлено про підозру ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до реалізації протиправної схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України