В ухиленні від сплати понад ₴4 млн. податків обвинувачують директора фермерського господарства

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора місцевого фермерського господарства.

Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор з метою отримання податкового кредиту вносив до податкових декларацій недостовірні відомості шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій із товариствами та приватними підприємствами. У подальшому вказані декларації він подавав до податкової.

У такий спосіб протягом вересня 2020 – вересня 2023 років директор фермерського господарства ухилився від сплати податків на загальну суму понад 4 млн гривень. З метою відшкодування коштів прокурори пред’явили до обвинуваченого позовну заяву.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури