Працівницю поштової служби викрили у привласненні майже мільйона гривень

Фігурантка створювала фіктивні платіжні доручення та переводила гроші компанії на підконтрольні рахунки. Жінці оголосили підозру, їй загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Львівщини спільно зі слідчим відділом районного управління.

Кіберполіція встановила, що 53-річна жінка працювала в одній із компаній поштового зв’язку. Фігурантка мала доступ до платіжної системи установи та створювала фіктивні платіжні доручення за нібито надані послуги. Аби приховати злочинну діяльність, працівниця проводила фінансові операції у дні, коли здійснювалася велика кількість платіжних розрахунків та обирала послуги на суму до 10 тисяч гривень.

Гроші за неіснуючі послуги підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки. За попередніми підрахунками, у такий спосіб вона привласнила понад 800 тисяч гривень.

За місцем роботи та проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки. Вилучено «чорнові» записи та платіжні картки.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Галицька окружна прокуратура Львова.

Департамент кіберполіції Національної поліції України