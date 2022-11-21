На Рівненщині за хабарництво затримали посадовця поліції

Заступника начальника одного з райвідділів рівненської поліції викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Працівники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, викрили заступника начальника одного з райвідділів поліції ГУНП в Рівненській області на корупційних оборудках.

За звільнення від відповідальності він вимагав 4000 доларів США у фігуранта кримінального провадження, розпочатого за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Відразу після отримання неправомірної вигоди поліцейського затримали. Предмет злочину вилучили.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України