Новопризначена очільниця Кабміну вважає, що проблема корупції в Україні, виявляється, надмірно роздута
Проблема корупції в Україні надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп.
Про це заявила новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю Bloomberg.
Вона послалася на опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, набагато менше людей справді стикалися з нею на практиці.
“Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається”, – сказала прем’єр-міністр.
Водночас, за її словами, зовнішні спостерігачі “оцінюють Україну за іншими критеріями”.
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, незважаючи на те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія, а кандидата було затверджено конкурсною комісією.
Кабінет міністрів, за її словами, “діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії”.
Опитування українців про корупцію
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці вважають корупцію другою найсерйознішою проблемою після війни (92%). Але за останній рік лише 15% українців мали власний корупційний досвід.
Найчастіше українці дають хабарі в школах і під час отримання медичних послуг. Соціологи не уточнюють, скільки українців перетиналися з міністрами.
При цьому українці здебільшого вважають справедливим покарання для чиновників у 10 років реального терміну з конфіскацією майна.
Учасники фінансового ринку ставлять ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи на четверте місце серед загроз.