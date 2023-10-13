65 тисяч гривень перерахувала черкащанка псевдобанкіру

Жінці зателефонував чоловік, який назвався працівником банку. Він сказав, що з її картки хтось намагається зняти кошти й терміново потрібні персональні дані. Черкащанка повірила, та в результаті залишилась без грошей.

Жительку села Стеблів ошукав псевдобанкір. Він переконав 63-річну жінку у тому, що її намагаються ошукати. Щоб убезпечитись від протиправних дій з картковим рахунком, чоловік вимагав назвати персональні дані. Черкащанка виконала всі умови після чого, з її банківської картки зникли 65 000 гривень.

Поліція Звенигородки розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області