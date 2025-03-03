66-річного киянина судитимуть за вбивство сусіда

Під час застілля фігурант кухонним ножем спричинив смертельне поранення у живіт 53-річному товаришу. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду – за скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, подія трапилась на початку грудня минулого року. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що біля одного будинків в Оболонському районі виявили чоловіка із ножовим пораненням живота, який під час надання допомоги помер.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблий – 53-річний мешканець багатоповерхівки, біля якої його знайшли. З’ясувалось, що того вечора потерпілий запросив до себе у гості на застілля товариша, який мешкає у цьому ж будинку. Під час розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість вдарив господаря ножем у живіт, після чого повернувся до своєї квартири.

Поранений чоловік, борючись за своє життя, вийшов на вулицю, щоб покликати на допомогу. Без свідомості його виявила сусідка, яка одразу ж викликала швидку, однак отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

Поліцейські затримали 66-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у кімнаті порушника слідчі вилучили речові докази, що вказували на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

Слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, оголосив затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, та із зібраною доказовою базою скерував обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва