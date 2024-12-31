67 хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю залишились на посаді

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Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками.

Офіс Генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тому їх не звільнили. Про це в прокуратурі повідомили на запит Центру протидії корупції.

Центр протидії корупції також запитав прокуратуру, чи притягнули до відповідальності хмельницьких прокурорів за його результатами, однак відповіді так і не отримав.

«Так, хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками», – зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. // Главком

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