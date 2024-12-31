67 хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю залишились на посаді

Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками.

Офіс Генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тому їх не звільнили. Про це в прокуратурі повідомили на запит Центру протидії корупції.