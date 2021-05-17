На Буковині засуджено жінку, через байдужість якої загинула трирічна дитина

За участі ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив до 3 років 6 місяців позбавлення волі жительку Хмельницької області за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків, в результаті чого помер її трирічний син (ст. 166 КК України).

За результатами судового розгляду встановлено, що жінка неодноразово залишала свого 3-річного сина без нагляду або на малознайомих людей. При цьому вона навіть не цікавилася, що дитина їстиме.

У червні 2019 року, знаючи, що хлопчик захворів, жінка не піклувалася про його здоров’я, не надавала йому медичну допомогу та до лікарів не зверталася. Через злісне невиконання нею батьківських обов’язків він помер, а матір вирішила позбутися тіла дитини – поклала його у валізу, яку залишила у зелених насадженнях неподалік недобудованого супермаркету. Валізу з тілом мертвої дитини на околиці Чернівців виявили перехожі.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури