7 років проведе у в’язниці острожанин, який до смерті побив знайомого

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури у суді довели вину острожанина, який заподіяв своєму товаришу тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 121 КК України).

54-річний обвинувачений із подругою проживали у квартирі свого знайомого в Острозі. У липні 2022 року під час чергового застілля між парою виник конфлікт. Господар зробив їм зауваження і тоді вже з’ясовувати стосунки взялися чоловіки. Гість вдарив кілька разів кулаком по голові 57-річного товариша, чим завдав йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер тієї ж ночі.

У суді свою вину обвинувачений визнав лише частково.

Острозький районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури