За колабораційну діяльність судитимуть депутата від забороненої «ОПЗЖ» на Херсонщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата однієї з районних рад м. Херсон за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану депутат від політичної партії «ОПЗЖ», діяльність якої з червня 2022 року заборонена на території України, залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він добровільно зайняв посаду в псевдоправоохоронному органі «ГУ МВД Херсонской области», створеному окупаційною владою РФ та співпрацював з її представниками.

Правоохоронці затримали його на деокупованій території Херсонщини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора