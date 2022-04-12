Побив та вирвав з рук 10 тисяч доларів – втрапив за ґрати на 8 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 45-річного жителя Дніпропетровської області винуватим у вчиненні розбою із проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України) та призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що раніше судимий чоловік 28 січня 2022 року намагався ошукати 65-річну жительку Луцька за схемою «Ваш родич у лікарні», проте потерпіла, яка вже була готова віддати йому кошти – 10 тисяч доларів США, нібито необхідні для термінової операції її сину, викрила його шахрайські наміри.

Тоді зловмисник, який перебував у помешканні жінки в будинку на вулиці Шота Руставелі у Луцьку, вирвав з її рук гроші, кілька разів ударив кулаком в обличчя і втік.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали, він перебуває під вартою та наступних 8 років проведе за ґратами.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури