На Волині поліція викрила підприємців, які незаконно вирубали деревину

Зловмисники здійснили незаконну порубку понад 600 дерев в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща”. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). У межах провадження уже вилучено 48,5 метрів кубічних деревини, яка передана на відповідне зберігання.

Поліцейські слідчого управління ГУНП у Волинській області та оперативники управління стратегічних розслідувань провели санкціоновані обшуки у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.

Протягом 2020 року фігуранти, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.

“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, винуватцям будуть оголошені підозри”, — повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Під час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.

Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Волинської області