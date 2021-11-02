На Волині розбійнику, який напав на пенсіонерку і викрав її гроші, повідомили про підозру

За скоєне 30-річному односельцю потерпілої загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.

Злочин був вчинений у ніч з 30 на 31 жовтня в с. Залужжя Володимир-Волинського району. Невідома особа проникла в будинок 77-річної пенсіонерки, відтиснувши вікно. Жінка почула звуки на кухні і вийшла подивитись, що відбувається, однак в цей момент зловмисник завдав їй удару та втік. Коли пенсіонерка отямилась, то виявила відсутність грошових коштів у гаманці та відразу сповістила про скоєне в поліцію.

На місце прибули співробітники Володимир-Волинського відділу поліції й оперативники управління карного розшуку, залучалась і службова собака кінологічного центру.

За гарячими слідами поліцейські встановили, що до розбійного нападу причетні двоє місцевих чоловіків: 30-річний односельчанин безпосередньо скоїв злочин, проникав в оселю і завдавав удар та викрав кошти. Його 33-річний спільник, раніше неодноразово судимий, слідкував на вулиці, щоб не було свідків нападу.

Нині безпосередній нападник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому оголошена підозра за ст. 187 КК України — розбій, поєднаний з проникненням у житло. Покарання – позбавлення волі від 7 до 12 років.

Викрадені гроші пенсіонерці та її чоловікові повернули.

Сектор комунікації поліції Волинської області