У привласненні майже ₴900 тисяч підозрюють колишнього директора та головного бухгалтера КП

Черкаською окружною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому директору та колишньому головному бухгалтеру одного з комунальних підприємств Черкаської районної ради за фактом привласнення бюджетних коштів, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи директором комунального підприємства, заручившись підтримкою головного бухгалтера, безпідставно перерахував бюджетні кошти на власний картковий рахунок з призначенням платежу як «заробітна плата» у завищеному розмірі.

Внаслідок своїх неправомірних дій зловмисники привласнили кошти комунального підприємства на суму понад 540 тис. грн.

Також бухгалтер комунального підприємства з метою особистого збагачення безпідставно перерахувала бюджетні кошти на власний картковий рахунок з призначенням платежу як «заробітна плата» у завищеному розмірі в сумі 350 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється працівниками Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області за сприяння Управління СБ України в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не можу бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури