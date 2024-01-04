7 років проведе за ґратами зловмисник, який побив знайомого до смерті

Під час побутового конфлікту порушник побив товариша, який від отриманих травм помер у лікарні. Районний суд столиці виніс чоловіку вирок –7 років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці В’ячеслава Чорновола, під час спільного розпиття напоїв побились чоловіки. На місці працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Василь Стоян, правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого медики доставили до лікарняного закладу:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що під час вживання алкогольних напоїв, між чоловіками виник побутовий конфлікт, у результаті якого зловмисник завдав численних ударів знайомому. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарняні. Затриманий – житель Запорізької області 1982 року народження, неодноразово судимий за скоєння крадіжок та розбійного нападу».

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Крім того, Шевченківський районний суд столиці виніс чоловіку вирок – позбавлення волі строком на 7 років.

Відділ комунікації поліції Києва