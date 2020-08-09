7 років тюрми присудили мешканцю Рахівщини, котрий до смерті побив власну матір

За доводами прокурора Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Рахівський районний суд визнав винним 32-річного мешканця с. Богдан у нанесенні своїй матері тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті (ч.2 ст. 121 КК України).

Подія, про яку йдеться, трапилась у жовтні 2019 року у селі Богдан на Рахівщині.

Під впливом алкоголю чоловік посварився з матір’ю та наніс їй кілька ударів у різні ділянки тіла, від чого жінка втратила свідомість. Її госпіталізували каретою швидкої допомоги, однак від отриманих травм вона померла.

Дослідивши всі обставини справи, суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

Наразі очікується вступ вироку в законну силу, повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua