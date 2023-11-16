7 років ув’язнення отримав хустянин за спробу вбити знайомого через побутовий конфлікт

За публічного обвинувачення Хустської окружної прокуратури 33-річного місцевого жителя засуджено за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловіку призначили покарання у виді 7 років ув’язнення.

Подія трапилася у с. Велятино в листопаді минулого року. Між хустянином і його знайомим раптово виник конфлікт, обоє чоловіків перебували у стані алкогольного сп’яніння.

У ході сварки потерпілий отримав ножове поранення, але зміг втекти з місця події. Згодом у важкому стані йог доставили до реанімаційного відділення лікарні в Хусті. На щастя, чоловік залишився живим.

Обвинувачений у судовому засіданні заперечував свою причетність до злочину, однак прокурор, спираючись на сукупність наявних доказів, таки довів вину чоловіка. Набрання вироком законної сили очікується, до цього часу чоловік і надалі перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури