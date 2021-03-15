Под Днепром неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка»

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Ночью, 15 марта, в Днепропетровской области, злоумышленники взорвали банкомат «Ощадбанка».

По предварительной информации, пострадавших нет, передает 056.

Как стало известно, инцидент произошел в Подгородном. Неизвестные взорвали банковское оборудование, расположенное в Доме быта. Взрыв повредил двери и окна возле банкомата.

Правоохранители выясняют, был ли подрыв намеренным или это хулиганские действия. Местные жители сообщили, что именно этот банкомат постоянно подвергается атакам вандалов. Несколько недель назад его уже поджигали.

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