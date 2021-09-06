У Польщі двох українців заарештували за шахрайство

Знімали гроші з банкоматів. Дані карток отримували під час розрахунків онлайн.

Гроші інтернет-шахраї виманювали майже по всій Польщі — повідомляють поліцейські з відділу економічної злочинності та слідства у Ряшеві.

Схема шахрайства була наступною. З продавцем на сайті оголошень зв’язувався «покупець». Після листування, шахрай надіслав продавцю посилання, щоб підтвердити переказ коштів. Посилання перенаправляло на веб-сайти фіктивних банків. На них запитували дані рахунку та картки — логін, пароль тощо. Таким чином зловмисник отримав доступ до рахунків потерпілої сторони та створювали код Blik. Дані використовували для зняття готівки з банкоматів, розташованих, переважно, у Ряшуві.

Правоохоронці переглянули десятки записів з камер банкоматів. І знайшли двох підозрюваних. Ними виявилися громадяни України. Минулого понеділка заарештували першого 21-річного підозрюваного в Малій Польщі. Другого, 24-річного, затримали через два дні в Катовіце.

Гроші, одержані таким чином, чоловіки вносили на криптовалютний рахунок. У четвер суд Ряшева заарештував першого на три місяці. У п’ятницю — другого.

Поліцейські радять:

перевіряти реквізити банків, навіть якщо посилання надсилають знайомі люди,

подзвонити людині — переконатися, що це справді вона,

не входити у облікові записи за посиланнями, надісланими іншими особами.

inpoland.net.pl