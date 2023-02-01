Ексначальника департаменту Міноборони викрили у розтраті понад ₴100 млн. державних коштів

Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.

За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Заходи з вкриття правопорушників здійснювали слідчі Головного слідчого Управління СБУ та співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ