На Львівщині кіберполіцейські викрили іноземця у скімінгу

За допомогою спеціального обладнання зловмисник зчитував інформацію з банківських карток громадян. Зібрані відомості він формував у «базу», яку зберігав на власному комп’ютері. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Протиправні дії 37-річного громадянина Болгарії викрили працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з оперативниками кримінальної поліції, кримінального аналізу та слідчими поліції Львівщини.

Фігурант у картридери банкоматів області встановлював спеціальні скімінгові пристрої для зчитування даних банківських карток громадян. Також зловмисник встановлював приховані відеокамери, що фіксували введення PIN-кодів. Зібрану інформацію чоловік зберігав на власному комп’ютері.

Зазвичай такі відомості використовуються для виготовлення дублікатів карток і подальшого зняття з них готівки. Наразі правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до шахрайського заволодіння грошима.

За попередніми даними, правопорушнику вдалося зчитати інформацію з 57 банківських карт громадян.

Працівники поліції провели обшук за місцем проживання чоловіка. Вилучено комп’ютерну техніку, де зберігалися відомості про банківські картки громадян, скімінгове обладнання та металеві накладки з відеокамерами.

Фігуранту оголошену підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Галицька окружна прокуратура Львова.

Кіберполіція нагадує громадянам про необхідність уважно оглядати банкомат перед використанням. Якщо ви помітили невідповідність елементів за кольором або підозрілі деталі, то краще не використовувати такий банкомат. Під час введення PIN-коду слід прикривати клавіатуру рукою, це допоможе запобігти крадіжці карткових даних за допомогою прихованих відеокамер. Також нагадуємо, що не варто повідомляти нікому дані банківської карти, особливо CVV та PIN-код (навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію).

Національна поліція України