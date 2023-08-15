Чоловік прийшов у гості і вдарив ножем жителя Одеси

Поліцейські розшукали правопорушника «по гарячих слідах» і затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує відповідальність, передбачена частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Подія сталася пізно ввечері у квартирі 27-річного містянина у житловому будинку в Приморському районі міста. Зловмисник прийшов у гості до одесита після нещодавнього знайомства. Під час хмільного застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт, у розпал якого гість вдарив господаря ножем у живіт. Після скоєного правопорушник пішов геть. «Швидку» постраждалому викликала цивільна дружина. Лікарі госпіталізували чоловіка з проникаючим пораненням черевної порожнини та сповістили про подію в поліцію.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу та місцезнаходження зловмисника і тієї ж ночі затримали його у Старосінному сквері. Це 46-річний приїжджий з іншої області. Ніж він викинув, але правоохоронці розшукали імовірне знаряддя злочину і скерували на експертизу.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці клопочуть щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – розповіла слідча у справі старший лейтенант поліції Валерія Булига.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області