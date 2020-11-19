Двох чоловіків судитимуть організація інтернет-крамниці з продажу наркотиків

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом незаконного придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (чч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, у ході досудового розслідування встановлено, що в Харкові двоє чоловіків організували інтернет-крамницю з продажу наркотиків. Вказані особи розміщували інформацію щодо наявності в них психотропної речовини, домовлялися з потенційними покупцями. Оплату отримували на банківські картки.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів кримінального провадження, виявлено та вилучено згортки з речовиною кристалічного походження, і техніку, за допомогою якої здійснювався продаж — мобільні телефони та ноутбук.

Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 105 100 грн. На теперішній час зазначені особи перебувають в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури