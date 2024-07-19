У Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон – вона у критичному стані

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука приблизно о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову. Вона перебуває у відділенні невідкладної медичної допомоги.

Інформацію про замах на Ірину Фаріон підтвердила речниця ВО «Свобода» Христина Равлюк. Пізніше у поліції Львівської області також підтвердили цю інформацію.

«О 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови», – ідеться в повідомленні поліції.

У лікарні повідомили ZAXID.NET, що постраждала перебуває у важкому стані в реанімації. З огляду на лікарську таємницю детальнішу інформацію про її стан поки що не розголошують.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавиця – професорка Національного університету «Львівська політехніка», політикиня – членкиня політради ВО «Свобода», народна депутатка України VII скликання (2012 – 2014 року), двічі була депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода».