7 років за ґратами проведе чоловік, який побив до смерті знайомого

Прокурори Дубенської окружної прокуратури у суді довели вину чоловіка у нанесенні своєму знайомому умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Дубенським міськрайонним судом Рівненської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Так, у грудні 2022 року до жителя Дубенщини та його співмешканки в гості прийшов їх 55-річний знайомий. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв, на ґрунті особистих неприязних відносин, господар побив кулаками та ногами свого гостя.

Від отриманих травм потерпілий пізніше помер у Дубенській міській лікарні. В суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури