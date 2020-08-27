На Миколаївщині жінка під час застілля вдарила чоловіка ножем

У Новоодеському районі на Миколаївщині правоохоронці затримали 43-річну жінку, яка вдарила кухонним ножем свого 34-річного співмешканця.

Про інцидент повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. З медзакладу до поліції надійшло повідомлення про те, що до них доставили мешканця одного з сіл району з ножовими пораненнями. Лікарі діагностували у нього проникаюче поранення у живіт з пошкодженням внутрішніх органів.

З’ясувалось, що вдень потерпілий розпивав алкоголь зі своєю співмешканкою та товаришем. Після випитого подружжя почало битися, тоді ж співмешканка і схопила ножа, яким ударила чоловіка.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 ККУ про умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваній оголосили підозру й затримали. Їй загрожує до восьми років ув’язнення. // Діло