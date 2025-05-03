На Мукачівщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один – поранений

Вранці 3 травня до поліції найдішло повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району. За словами заявника, внаслідок вибуху є потерпілий.

За викликом негайно виїхали спірвобітники відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з’ясували, що у помешканні вибухнула граната.

Наразі відомо, що у будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його 54-річний товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні.

Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області