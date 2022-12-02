Зловмисники продали гуманітарну допомогу, призначену для потреб ЗСУ, на суму майже ₴800 тис.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та заволодіння благодійними пожертвами (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані, діючи у складі організованої групи, налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій. Для цього вони використовували створений організатором благодійний фонд, який отримував благодійні пожертви і гуманітарну допомогу для потреб військових частин ЗСУ та жителів постраждавших від війни регіонів.

У подальшому отриману гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування і медикаментів вони реалізовували через продовольчі магазини, заклади торгівлі, аптеки та фізичних осіб-підприємців. Грошові кошти з рахунку благодійного фонду підозрювані обготівковували через підконтрольних ФОП.

Загалом учасники злочинної групи здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги та використали для власних потреб благодійні пожертви на суму майже 800 тис грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура