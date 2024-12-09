7 років за ґратами проведе киянин, який пограбував пенсіонерку у трамваї

Зловмисник зірвав з шиї 66-річної потерпілої золоту прикрасу й втік. Працівники поліції оперативно затримали порушника та вилучили речовий доказ.

Подія відбулася у вересні цього року у Деснянському районі столиці. Тоді, у салоні трамваю невідомий пограбував 66-річну киянку, зірвавши з її шиї золотий ланцюжок, та побіг в сторону метро Чернігівська.

Наряд патрульної поліції, який перебував неподалік, за описом затримав підозрюваного. Слідчі вилучили прикрасу, яку затриманий заховав у взуття.

Тоді, 33-річному мешканцю Дніпровського району поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. По завершенню досудового розслідування слідчі Деснянського управління поліції скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва