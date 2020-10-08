Взято під варту мукачівця, який стріляв у жителя Ужгорода

Поліція, за підозрою у хуліганстві, із застосуванням зброї, взяла під варту 21-річного мукачівця.

Йдеться про інцидент, що мав місце, на вихідних поблизу одного з розважальних закладів обласного центру Закарпаття.

Поліцейські встановили, що між двома компаніями, які відпочивали у розважальному закладі на вулиці Швабській, на фоні ревнощів виник конфлікт.

У ході суперечки, 21-річний мукачівець почав стріляти у свого опонента, у результаті чого 29-річного ужгородця з кульовим пораненням госпіталізували до лікарні.

За фактом хуліганських дій із застосуванням зброї, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду у повному обсязі задовільнив клопотання слідчого поліції щодо запобіжного заходу підозрюваному і взяв останнього під варту без можливості внесення застави.

Поліція Закарпатської області