Столичні поліцейські затримали уродженця Чернігівщини за угон авто

Підозрілий автомобіль «Лексус» з розбитим склом намагались зупинити працівники патрульної поліції для перевірки документів, однак водій почав тікати та, не впоравшись з керуванням, врізався у бордюр.

Сьогодні, близько 6 години ранку, у Дніпровському району столиці патрульні поліцейські побачили автомобіль з розбитим склом та вирішили зупинити транспортний засіб, однак водій на вимогу поліцейських не відреагував і почав тікати.

До переслідування правопорушника були задіяні поліцейські групи швидкого реагування районної поліції та інші екіпажі поліцейських, які перебували неподалік. Під час втечі правопорушник не впорався з керуванням та на повороті врізався у бордюр. Від удару вилетіло колесо автомобіля, тож чоловік залишив транспортний засіб і почав тікати.

Поліцейські миттєво спрацювали та затримали зловмисника. Попередньо встановлено, що аби заволодіти іномаркою, зловмисник розбив заднє ліве пасажирське вікно та проник до салону запустив двигун і поїхав. Під час огляду іномарки правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину, яким зловмисник завів автівку – електродріт та інші речові докази.

30-річного уродженця Чернігівської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронців за кримінальні правопорушення.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ( Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва