На Львівщині підозрюваний у вбивстві втік зі спеціалізованого медзакладу (фото)
14 травня, близько 16:40, до поліції Львівщини надійшло повідомлення про те, що з одного з лікувальних закладів на вулиці Кульпарківській у Львові втік 61-річний Петров Богдан Ярославович, який перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду.
Був одягнутий:
— у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах, спортивні кросівки темного кольору;
— спортивної тілобудови;
— волосся русяве, короткострижений;
— зріст близько 165 см.
Якщо комусь відомо місцеперебування підозрюваного, прохання повідомити на оперативну лінію 102.
magnolia-tv.com за матеріалами поліції Львівської областіTweet