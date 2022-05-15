На Львівщині підозрюваний у вбивстві втік зі спеціалізованого медзакладу (фото)

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14 травня, близько 16:40, до поліції Львівщини надійшло повідомлення про те, що з одного  з лікувальних закладів на вулиці Кульпарківській у Львові втік 61-річний Петров Богдан Ярославович, який  перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду.

Був одягнутий:

— у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах, спортивні кросівки темного кольору;
—  спортивної тілобудови;
—  волосся русяве, короткострижений;
— зріст близько 165 см.

Якщо комусь відомо місцеперебування  підозрюваного, прохання  повідомити на оперативну лінію 102.

magnolia-tv.com за матеріалами поліції Львівської області

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