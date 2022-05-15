На Львівщині підозрюваний у вбивстві втік зі спеціалізованого медзакладу (фото)

14 травня, близько 16:40, до поліції Львівщини надійшло повідомлення про те, що з одного з лікувальних закладів на вулиці Кульпарківській у Львові втік 61-річний Петров Богдан Ярославович, який перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду.

Був одягнутий:

— у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах, спортивні кросівки темного кольору;

— спортивної тілобудови;

— волосся русяве, короткострижений;

— зріст близько 165 см.

Якщо комусь відомо місцеперебування підозрюваного, прохання повідомити на оперативну лінію 102.

magnolia-tv.com за матеріалами поліції Львівської області