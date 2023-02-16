7 років за ґратами проведе священик УПЦ (МП), який закликав мешканців Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області.

Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію рф і закликав місцевих жителів підтримати загарбників.

Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» за «приєднання» регіону до росії. Також пропонував людям «обрати» нового «голову» селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань рф.

Співробітники СБУ затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

«СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам», – підкреслив Голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України