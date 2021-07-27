70 тис. доларів за керівну посаду в ПАТ «Укрзалізниця» — судитимуть посередника

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який виступив посередником під час передачі неправомірної вигоди першому заступнику начальника одного з департаментів ПАТ «Укрзалізниця» (ч. ч. 2, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні 2017 року до ПАТ «Українська залізниця» звернувся громадянин, який виявив бажання працевлаштуватися на вакантну посаду начальника одного із управлінь регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Дізнавшись про це, перший заступник начальника одного з департаментів ПАТ «Укрзалізниця» наказав спільнику розшукати цього громадянина та запропонувати йому умови працевлаштування.

Для позитивного вирішення питання щодо безперешкодного працевлаштування на вакантну посаду громадянину запропонували передати першому заступнику начальника департаменту 30 тис доларів США. Через деякий час посадовець збільшив вимоги та зажадав ще 40 тис доларів США за допомогу у працевлаштуванні.

Його затримали після одержання 69,1 тис доларів США.

Посередник тривалий час переховувався від слідства, проте правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження.

Обвинувальний акт стосовно посадовця ПАТ «Укрзалізниця» перебуває на розгляді у суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури