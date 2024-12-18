Затримано чоловіка, причетного до вбивства киянина у Дарницькому районі столиці

Попередньо відомо, що між двома чоловіками на вулиці виник конфлікт, під час якого один з чоловіків вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Зловмисника затримано, тривають слідчі дії.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Бориспільській надійшло від перехожої. За вказаною адресою прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські.

Попередньо відомо, що двоє чоловіків почали сваритись на вулиці, після чого один із них дістав револьвер під патрон флобера та вистрілив потерпілому в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці, а зловмисник після вчиненого втік з місця події. За описом, наданим свідками, зловмисника розшукав та затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

Наразі з затриманим працюють слідчі, встановлюються всі обставини події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва